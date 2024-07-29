شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الخامس والأخير لمسلسل The Boys يعود منتصف 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مسلسل الأبطال الخارقين The Boys عن الموعد المرجح لطرح الموسم الخامس والأخير من المسلسل الذي يعرض حاليًا بموسمه الرابع عبر منصة أمازون برايم، حيث سيخضع الموسم القادم للكثير من التفاصيل فهو حالياً في المراحل الأولي من التطوير.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الموسم الخامس والأخير من مسلسل The Boys والذي ينتشر حوله بعض التلميحات حول ما سيحدث في نهاية عرض إريك كريبك.

وكان قد شهد العرض الأول للموسم الرابع زيادة بنسبة 21% في إجمالي عدد المشاهدات مقارنة بالأيام الأربعة الأولى للموسم الثالث على منصة البث، حيث تناولت الحلقة قبل الأخيرة موضوعات سياسية قبل انتخابات عام 2024، واضطر القائمين على المسلسل تغير اسم الحلقة الأخيرة بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب قبل أيام قليلة من إطلاق الحلقة الأخيرة.

تتبع سلسلة Amazon حياة الأبطال الخارقين الذين يعملون لصالح شركة كبيرة ومجموعة تريد القضاء عليهم، وكان قد انضم الثلاثى شون باتريك فلانيري ومايلز جاستون فيلانويفا ونيك ويتشلر، إلى الموسم الثالث منThe Boys، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"

ويلعب شون باتريك فلانيري دور بطل خارق اسمهGunpowder، ومايلز جاستون فيلانويفا سيلعب دور Supersonic، على أن يقوم ونيك ويتشلر بلعب دورBlue Hawk.

بالإضافة إلى ذلك كان قد انضم الثلاثى من فرانسيس تورنر وكريستين بوث وجاك دولان إلى الموسم الثالث من مسلسل The Boys، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".