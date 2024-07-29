نادين نجيم تنشر صورًا جديدة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة نادين نجيم متابعيها، صورًا جديدة لها، وحازت على تفاعل جمهورها.

ونشرت نادين الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الوردي، وآخر باللون الأسود والثالث والأخير باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أنا بقول أنتي ملكة جمال 2024 وكل السنين، قمر مثل العادة، الجمال، الله يحفظك من كل شر، ملكة قلبي".

يذكر أن الفنانة نادين نجيم، عُرض لها مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل "صالون زهرة"، على منصة شاهد VIP، كما حازت عن دورها في العمل على جائزة أفضل ممثلة فئة الممثلات في حفل Joy awards الذي أقيم في الرياض.