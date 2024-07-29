شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت داونى جونيور يكشف عن الماسك الجديد بعد Iron Man والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي روبرت داوني جونيور، عن القناع الجديد لشخصيته بعد سنوات طويلة بشخصيته Iron Man داخل عالم مارفل للأبطال الخارقين، ونشر داوني فيديو وصورة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام يظهر من خلالها عن لحظة الكشف عن القناع الجديد قائلاً: "قناع جديد، نفس المهمة".

وعلى سياق آخر، سبق وقالت النجمة العالمية جودي فوستر، لمجلة Variety إن صديقها النجم العالمى روبرت داوني جونيور يمتلك "فمًا كبيرًا وعقلًا مجنونًا"، وجاء ذلك خلال لقائها مع المجلة ضمن سلسلة حوارات "Actors on Actors"، حيث شاركا ذكرياتهما في العمل بفيلم Home For The Holidays، الذى طرح عام 1995، وأخرجته فوستر.

وعن تعاونهما، قالت فوستر إن عملية التصوير كانت "كلها مثالية بسبب داونى جونيور، لأنه مجنون ويحب الحرية، مضيفة أنها تتتمنى أن تكون شخصًا حرًا مثله".



روبرت داوني

وكان المخرج العالمي كريستوفر نولان أثنى على النجم العالمي روبرت داوني جونيور، الذى عمل معه في تحفته الفنية الأخيرة Oppenheimer وحققا جوائز بالجملة في مشوار الفيلم منذ عرضه حتى الآن، والذى يتوقع الكثيرون أن جونيور هو الممثل الأكثر حظاً لحصد جائزة أفضل ممثل مساعد في سباق الأوسكار المقبل.