شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد رزق يجري عملية جراحية في القولون ويخضع للرعاية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

أجرى النحم احمد رزق عملية جراحية في القولون، حيث خضع لاستئصال ورم، ويخضع حاليا للرعاية الطبية بغرفة العناية المركزة، ومن المقرر أن يخرج بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

وكان النجم أحمد رزق، خضع لجراحة في مايو الماضي حيث أجرى عملية جراحية في الفك، وهو الأمر الذى تسبب في منعه من الكلام، وقال أحمد رزق في تصريح خاص لـ"الخليج 365" بعد تعافيه من جراحة الفك،: إن هذا الأمر منذ فترة كبيرة ولكني أهملت فيه، ونتيجة لذلك تطلب إجرائى عملية جراحية (زراعة عضم في الفك) وبالفعل أنا ممنوع من الكلام، والحمدلله حالتى مستقرة".

يذكر أن أخر أعمال النجم أحمد رزق مسلسل بيت الرفاعى الذى عرض في شهر رمضان المنقضى، وشاركه في البطولة: أمير كرارة، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل بيت الرفاعى تعتمد قصته على الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن عائلتين أولاد عمومة لديهم منزل كبير في نزلة السمان، ويعيش كرارة بعيداً عن العائلة وتجارتهم، لأنه غير راض عنها، ولكنه يجد نفسه في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة، وفى نفس الوقت يتم اتهامه في قتل والده ويضطر للهروب.