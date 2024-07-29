الفنان أحمد رزق يُجري عملية جراحية ويخضع للرعاية الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أجرى الفنان أحمد رزق، عملية جراحية لاستئصال ورم في القولو.

ويخضع الفنان أحمد رزق حاليا للرعاية الطبية بغرفة العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة.

ومن المقرر أن يخرج "رزق" بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد رزق كانت مسلسل بيت الرفاعي، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وشارك الفنان أحمد رزق في بطولة المسلسل كلا من: أمير كرارة، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين".