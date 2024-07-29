شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي تقدم ابتهالات على المسرح المكشوف.. 10 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

تحيى فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى ليلة روحانية على المسرح المكشوف داخل دار الأوبرا المصرية، فى التاسعة والنصف مساء يوم 10 شهر أغسطس المقبل، حيث تقدم مجموعة من أشهر الأناشيد والابتهالات التى تميزت بتقديمها مثل إنى جعلتك فى الفؤاد محدثي، المسك فاح، إيه العمل يا أحمد، يا كرام جودو.

فرقة الحضرة للإنشاد الدينى هى أول فرقة مصرية للإنشاد الصوفى الجماعي، حيث قرر "نور ناجح" إنشاء فرقة مصرية للإنشاد الدينى فى بدايات عام 2015، حيث بدأ بإعلان على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، يطلب فيه منشدين وعازفين لإنشاء الفرقة التى أصبحت اليوم فرقة "الحضرة"، التى تحظى حفلاتها الثابتة بحضور كبير، خاصة من فئة الشباب، وتتكون من 11 عضوًا، أكبرهم 41 عامًا، وأصغرهم 21 عامًا، ينتمون إلى مختلف الطرق الصوفية.

