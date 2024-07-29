شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت تامر حسنى للجمهور بعد حفله في مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم تامر حسني في حفلة بمهرجان العلمين الجديدة، الذى أحياه أول أمس الجمعة، على مسرح U Arena، عن مفاجآت للجمهور ولكل محبيه بعد المفاجأة التي نفذها ووعد بها للتيك توكر لى لى سامى، من مشاهير التيك توك بعد أن سجلت فيديو تطلب أن تظهر معه على المسرح ويغنى لها من شدة حبها به.

ونفذ تامر حسنى وعده لها و ظهرت معه على المسرح في حفلة بمهرجان العلمين الجديدة وغنى لها وظلت في حالة من الصدمة، وبعد ذلك قال تامر حسنى:" وعدت ونفذت، كل يوم مفاجآت للجمهور للجميع للموجودين وغير موجودين"، وأنه سوف يحضر مفاجآت لكل محبيه من الفيديوهات التي يرسلونها له.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.