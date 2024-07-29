ياسمين صبري تتقن فن إختيار المجوهرات.. إليكم أجمل ما أطلت به

ميرنا وليد - بيروت - من المعروف عن الممثلة المصرية ياسمين صبري أنها إضافة إلى عملها بمجال الدراما، فهي تعد من أيقونات الموضة والجمال في الدراما المصرية، وأن الجمهور ينتظر إطلالاتها حتى يستوحي منها أجمل الأفكار.



وبجولة سريعة على صفحتها، نجد أن ياسمين إضافة إلى كونها تعي جيداً كيفية تنسيق إطلالاتها وملابسها، فهي بالفعل تتقن فن إختيار المجوهرات المناسبة، وهو ما جعلها أهل لتكون وجه إعلاني لعدة دور مجوهرات عالمية.

وقد أصبحت الوجه الإعلاني العربي لأكثر من مُنتج أجنبي، سواء في عالم الأزياء والموضة أو المجوهرات، وهو ما جمعها بنجوم العالم وسمح لها بالمشاركة بالعديد من المهرجانات الدولية منها مهرجان كان السينمائي.

كما أنها حاولت الحصول على دور الأميرة ياسمين في فيلم "علاء الدين" عام 2019، من خلال إرسال صورها الى شركة ديزني لإختبارات الأداء لكنها لم تنجح وحصلت على الدور البريطانية نعومي سكوت.