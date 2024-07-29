شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثر محمد فؤاد فى جيل التسعينيات قبل حفل نجوم كاسيت بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى نجوم التسعينيات حفل "كاسيت 90" فى مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية، يوم 1 أغسطس ويشارك في الحفل النجوم محمد فؤاد وهشام عباس وإيهاب توفيق وحميد الشاعري وخالد عجاج.

والمطرب محمد فؤاد من نجوم التسعينيات، وكان لفؤاد العديد و العديد من الأغانى المشهورة فى ذلك الوقت والناجحة منها "الحب الحقيقي، وكبر الغرام، وشيكا بيكا، و ولا نص كلمة"، ومن أشهر المطربين فى مصر والوطن العربي، وذلك لتميزه منذ بداية مشواره الغنائى من خلال تقديم أغنيات رومانسية أثرت فى جمهوره بشكل كبير حتى الآن وخاصة جيل التسعينيات الذى تعلم الحب بسبب أغنياته التى كان لها شكل وطابع خاص، واستطاع محمد فؤاد وضع بصمة في عالم الغناء.

ولأغنياته السبب فى خلق حالة من الحب والرومانسية مثل، "الحب الحقيقى"، "حيران"، "فاكرك يا ناسينى"، "معقول"، "أنا لو حبيبك"، "خدنى الحنين"، "حبيبى يا"، "طمنى عليك"، ومشواره مليئ بالأغانى الناجحة التى أثرت فى جمهوره وعلقت فى الأذهان.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.