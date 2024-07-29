عبد الفتاح جريني يغزو شوارع القاهرة… والسبب؟

تصدّرت أغنية الفنان عبد الفتاح الجريني (افيه) اهم شوارع وميادين القاهرة وذلك من خلال الفيديوكليب الذي تمّ عرضه على عدد من الشاشات المنتشرة في شوارع وميادين مصر .

أغنية “افيه” ضمن ألبومه الذي سيصدره مع شركة روتانا نهاية العام، مع اتفاقية على اصدار اغنية بمعدك كل شهر وطرحه بشكل رسمي مع احتفالات عيد الميلاد.

الأغنيه تجمع بين االمغربية والمصرية حيث كتب الكلمات ايمن بهجت قمر وعبد المغيث وكاف ومن الحان وتوزيع عبد المغيث وكاف. وتمّ تصويرها بطريقه AI والتي أصبحت منتشره خلال الفترة الاخيرة.