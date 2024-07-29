تصدّرت أغنية الفنان عبد الفتاح الجريني (افيه) اهم شوارع وميادين القاهرة وذلك من خلال الفيديوكليب الذي تمّ عرضه على عدد من الشاشات المنتشرة في شوارع وميادين مصر .
أغنية “افيه” ضمن ألبومه الذي سيصدره مع شركة روتانا نهاية العام، مع اتفاقية على اصدار اغنية بمعدك كل شهر وطرحه بشكل رسمي مع احتفالات عيد الميلاد.
الأغنيه تجمع بين االمغربية والمصرية حيث كتب الكلمات ايمن بهجت قمر وعبد المغيث وكاف ومن الحان وتوزيع عبد المغيث وكاف. وتمّ تصويرها بطريقه AI والتي أصبحت منتشره خلال الفترة الاخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الفتاح جريني يغزو شوارع القاهرة… والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.