شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عزازي: تقديمي لشخصية عادل إمام كان حلما قديما وتحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمود عزازي، أحد أبطال مسرحية نوستالجيا 80 / 90 للمخرج تامر عبد المنعم أثناء ندوة تكريم فريق العمل بتلفزيون الخليج 365: "تقديمي لشخصية الزعيم عادل إمام كان حلما قديما لفترة طويلة وكنت دائمًا في عيد ميلاد الأستاذ أنشر صورته وأكتب وبينا معاد، وكنت أقصد بالميعاد تشخيصه.

وأضاف: أنا أحبه جدًا ومليء بتفاصيله، وطلبت من الأستاذ تامر أن أقدم عادل إمام وبالفعل عندما قرر عمل نوستالچيا فاجأني أنني سأقدّم شخصية عادل إمام، ومنذ اللحظة الأولى التي وضعت فيها مكياج عادل إمام وجدت الشخصية لبستني وعندما أصعد للمسرح أصدق أنني عادل إمام ولم أقوم بتقليده، أنا لم أذاكر شخصية عادل إمام ولكن مخزون حبي لعادل إمام ظهر منذ اللحظة الأولى.

‎نوستالجيا 90/80 قد بدأ عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك واستمر لمدة ثلاثة أيام بعدها تم عرضه على مسرح قصر ثقافة القناطر لمدة ليلة واحدة، وعرض نوستالجيا 90/80 فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام والأغاني والبرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

عرض نوستالجيا 90/80 بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبد المجيد وإضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

