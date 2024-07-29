شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أغانى نوستالجيا نجوم التسعينيات.. انعش ذاكرتك قبل حفل مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى نجوم التسعينيات حفل "كاسيت 90" فى مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية، يوم 1 أغسطس ويشارك في الحفل النجوم محمد فؤاد وهشام عباس وإيهاب توفيق وحميد الشاعري وخالد عجاج.

ولكل نجم من نجوم الحفلة له أغنيات أثرت في جيل التسعينات و أغانيهم نوستالجيا لجيل كامل بمجرد سماع الموسيقى يسترجعون أحلى الذكريات، ومن أغانى كل نجم فيهم، محمد فؤاد الحب الحقيقى، أما خالد عجاج أصعب حب و إيهاب توفيق تترجى فيا و هشام عباس شوفى و حميد الشاعرى غزالى، ومازالت الأغانى حتى وقتنا هذا بمجرد سماعها تأتى فى الذاكره أحلى أيام التسعينيات.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.