أحمد رزق يخضع لعمليّة جراحيّة… وهذا وضعه الصّحيّ

خضع الممثّل المصريّ، أحمد رزق، خلال السّاعات الماضية لعمليّة جراحيّة استأصل خلالها جزءًا من “القولون” ليتمّ بعدها نقله إلى غرفة العناية المركّزة لمراقبة وضعه الصّحيّ.
وأشارت مصادر قريبة من أحمد رزق إلى أنّه بصحّة جيّدة حاليًّا والأطبّاء يشرفون على وضعه، إذ من المفترض أن يخرج من المستشفى في الفترة القليلة القادمة.
الجدير ذكره ان أحدث أعمال أحمد رزق مسلسل “بيت الرفاعي” الذي عُرض خلال شهر رمضان المبارك الفائت. وشاركه في بطولته أمير كرارة، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة وغيرهم ، والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال.
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كما انتهى أحمد رزق في الفترة الماضية من تصوير مسلسل “حرب الجبالي” على أن يعرض في الفترة القادمة وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة ويشارك فيه كل من سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبدالله، فردوس عبدالحميد، دنيا المصري، الراحل أشرف عبدالغفور.
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