بن أفليك اتخذ قرارًا كبيرًا بما يخصّ علاقته بجنيفر لوبّيز

على ما يبدو أنّ زواج جنيفر لوبّيز وبن أفليك محكومٌ عليه بالفشل في أحسن الأحوال، إذ يشير الكثيرون إلى أنّه سينتهي بالطّلاق قريبًا جدًا. وكان الجميع ينتظر الإشارات وأن يعلن أيّ منهما علنًا عن الانفصال، لكنّ ذلك لم يحدث بعد. لكنّ الاحتمال يتزايد بسرعة.

بحسب TMZ، اشترى أفليك مؤخّرًا قصرًا في منطقة Pacific Palisades في لوس أنجلوس. تبلغ تكلفة المنزل حوالي ٢٠ مليون دولار ويضمّ خمس غرف نوم وستّة حمّامات.

المنزل الجديد الذي اشتراه بن أفليك بعيد كلّ البعد عن المنزل المكوّن من ١٢ غرفة نوم و ٢٤ حمّامًا الذي سبق أن اشتراه أفليك ولوبيز معًا في الصّيف الماضي وهو معروض حاليًا للبيع مقابل ٦٨ مليون دولار، إذ يتطلّع كلّ من أفليك ولوبيز إلى المضيّ قدمًا دون الآخر في حياتهما.

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تشير عملية الشراء الأخيرة لـ أفليك إلى حدوث الطلاق قريبًا نسبيًّا. لكنّ الجمهور بانتظار كم يستغرق من الوقت إعلان أفليك أنّه أصبح عازبًا.