شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات كبيرة بألبوم أنغام الجديد تيجى نسيب: إبداع فوق الخيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة أنغام ،عن أغنيات ألبومها الجديد "تيجى نسيب" والتي تعاونت خلاله مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، واستطاعت أنغام أن تطرب جمهورها بأغنيات الألبوم المكون من 12 أغنية، والتي نالت إعجابهم وأشادوا بكلمات وألحان الأغنية وصناعه.

وبعد أن طرحت أنغام الألبوم، تصدر اسمها و اسم الألبوم الجديد تريند تويتر، وأشاد الجميع بالألبوم من كلمات و الحان وأنه أخذ مجهود من كل فريق العمل معربين عن سعادتهم بجمال أنغام.

ومن التعليقات:" ألبوم أنغام تيجى نسيب ما هو تلقائي لما تسمعه تقول أستاذة وكبيرة كمان كم من الروقان والرقي الموسيقى والسلاسة والإبداع في كل جزء من الألبوم، غناء كلمات لحن توزيع، قمة الذكاء والجمال والاحتراف في تنفيذ الفيديو، عمل متكامل من فنانة مصرية كبيرة نفتخر بها".

وتعليق أحد المغردين:" البوم ناضج البوم درامي بشكل خيالي كل اغنيه تحكي عن قصه ورواية ، دايما تبهرني أنغام باختياراتها، البوم فوق الوصف كلمات وألحان واداء صوت مصر متفوقة علي نفسها اللى عاوز يسمع فن بجد يستمتع بالألبوم".

وتعليق آخر:" اتكلم عن حسن الأختيار و لا جمال اللوكات اللي كل واحد فيهم أحلى من الثاني و لا عن جمال الكلمات و الأغاني الـ 12 ألبوم كامل متكامل، كل مالها تثبت للعالم يوم عن يوم أنها تملك نظرة مختلفة للفن صبرنا و نلنا و الابداع عنوانك و أساسك لأنك صوت مصر أنغام".







