شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن سبيسي يبيع منزله في بالتيمور بسبب الإفلاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باع النجم العالمى كيفن سبيسي منزله في بالتيمور الذي تبلغ قيمته 5.6 مليون دولار بسعر أقل لتجنب الإفلاس، في يونيو الماضى، بكى الممثل الحائز على جائزة الأوسكار أثناء مقابلة مع المذيع بيرس مورجان بعد الكشف عن إفلاسه وسيتعين عليه بيع منزله لدفع أتعابه القانونية.

ومن ثم تبين أن العقار الذي تبلغ مساحته 9000 قدم مربع قد تم بيعه لرجل أعمال مجهول مقابل 3.24 مليون دولار.

قال سام شيباني، وكيل شركة للعقارات، لصحيفة بالتيمور صن: "إنه عقار مميز في بالتيمور، وكنا مهتمين بالحصول عليه".

لم يعمل سبيسي في هوليوود منذ اتهامه بسوء السلوك الجنسي من قبل العديد من الرجال في عام 2017، وقد ثبتت براءته من جميع التهم العام الماضي، ورفضت محكمة أمريكية دعوى اعتداء جنسي ضده في عام 2022.

كما تم إسقاط العديد من الدعاوى القضائية الأخرى، ونفى سبيسي جميع الادعاءات. ومع ذلك، في مايو، تقدم 10 رجال آخرين باتهامات بالإساءة في فيلم وثائقي من جزأين على قناة 4 بعنوان "سبيسي بلا قناع".

كما كشف النجم العالمى كيفن سبيسي في أول مقابلة مطولة له منذ فوزه بمعظم دعاوى سوء السلوك الجنسي المرفوعة ضده على مدى السنوات القليلة الماضية: "ليس لدي ما أخفيه وأريد أن أعيش حياة أكثر انفتاحًا من تلك التي عشتها".

أحدثت مقابلة سبيسي التى استغرقت أكثر من ساعة مع برنامج بيرس مورجان، غير الخاضع للرقابة لم تتناول فقط الادعاءات الموجهة ضده، ولكن الحالة العقلية للفائز مرتين بجائزة الأوسكار وحياته الجنسية وطفولته وأمواله المتأثرة بشدة.

وشعر سبيسي بالاختناق عندما قال إن منزله في بالتيمور قيد الرهن وسيتم بيعه في مزاد بسعر رخيص، وقال سبيسي: "لست متأكداً تماماً من المكان الذي سأعيش فيه الآن".

وأكد سبيسى أنه مفلس ولا يزال مدينًا بالملايين كرسوم قانونية، وصرح قائلا:" لقد أمضيت سنوات عديدة لا أريد أن أتحدث عن نفسي وأتجنب الأسئلة حول حياتي الشخصية وحياتي الجنسية".

وأشار سبيسى في الحوار مؤكدا إن والدته فشلت في الدفاع عنه أمام والده النازي الجديد، وأنه وبعد الادعاءات التي أطلقها الممثل أنتوني راب في عام 2017، قال سبيسي إنه كان "في مكان مظلم للغاية".

وسيواجه سبيسي محاكمة مدنية في المملكة المتحدة العام المقبل بعد أن رفع دعوى قضائية عليه من قبل رجل يزعم أن الممثل اعتدى عليه جنسيا، ويدعي الرجل، الذي رفضت المحكمة الكشف عن هويته، أنه "عانى من أضرار نفسية وخسائر مالية أخرى" نتيجة للاعتداء الجنسي المزعوم.