ميرنا وليد - بيروت - لم تدع الممثلة الكندية نينا دوبريف إصابتها تعيق الاستمتاع في باريس يوم الأحد، أثناء توجهها لتناول عشاء رومانسي.

تتعافى نجمة "The Vampire Diaries"، البالغة من العمر 35 عاماً، من حادث مروع بالدراجة الهوائية، أدى إلى دخولها المستشفى، وتطلب عملية جراحية في الركبة، إضافة إلى ذلك لم تدع ضماداتها تفسد إطلالتها، فقد ظهرت بأناقة بفستان قصير من "ستيلا مكارتني"، والذي يبلغ سعره 1465 جنيه إسترليني.

وزينت دوبريف إطلالتها بلمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وحملت حقيبة يد فضية، وإتكأت على عصا سوداء للمشي.

كانت هذه تفاصيل خبر رغم إصابتها .. نينا دوبريف تتألق بإطلالتها في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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