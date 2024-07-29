ميرنا وليد - بيروت - أراد الفنان اللبناني سجال هاشم أن يطلّ على الجمهور بأغنية مختلفة من شأنها ان تعلّم عند الجمهور بموضوعها، فـ من بعد "ما كان قصدي خون، وصرتي الحدث، ومش معقولي"، طرح سجال هاشم أغنية جديدة بعنوان "بومة" تعاون فيها مع الشاعر أحمد عبد النبي من ناحية الكلام واللحن وتوزيع الرزق.
الأغنية صورها سجال هاشم على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج رودي.
موقع "الفن" تواجد في كواليس تصوير الكليب وقد أجرينا تقريرا ضم سجال هاشم وأحمد عبد النبي.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- سجال هاشم يعلّق على كلمات "بومة" وأحمد عبد النبي للفتيات: "ما حدا ياخدا شخصي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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