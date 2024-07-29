شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل عمر أفندي بطولة أحمد حاتم قريبًا على قناة ON.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت قناة ON عن عرض مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم والمكون من 10 حلقات، على شاشتها قريبًا، حيث طرحت القناة البوسترات الدعائية لأبطال العمل على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى فيش بوم تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتدور الأحداث حول عمر أفندي (أحمد حاتم) الذى يعيش قصة حب مع فتاة تجسد دورها آية سماحة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، حيث يقع في حب شخصية أخرى تجسدها رانيا يوسف، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.

وفى سياق آخر ينتظر أحمد حاتم طرح فيلم المُلحد فى دور العرض يوم الأربعاء 14 أغسطس المقبل، بعد تأجيل عامين، ويشارك فى بطولة الفيلم محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، نجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل، ويتناول الفيلم قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.



احمد حاتم



اية سماحة



رانيا يوسف



محمود حافظ



مصطفى أبو سريع