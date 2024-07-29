شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات راينيرا للسيطرة على تنانين House of the Dragon 2 فى الحلقة 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دارت أحداث الحلقة السابعة وقبل الأخيرة من الموسم الثانى لمسلسل House of the Dragon، فى ظل تنشيط حفرة التنين والقاعدة الوحيدة التي يجب معرفتها قبل الدخول هي: إما أن تطالب بتنين أو تصبح وجبة غداء مشوية لذلك التنين.

لا يمكن لأي شخص أن يكون محظوظًا مثل آدام هال (كلينتون ليبرتي)، الذي تم "اختياره" من قبل التنين seasmoke لسبب ما لا يزال غير معروف للملكة رينيرا (إيما دارسي) كراكب جديد له.

على شواطئ دريفتمارك، مع تنانينهم خلفهم، أخبر آدام رينيرا أنه يريد "تعلم طريق راكبي التنانين" وأثبت نفسه كحليف للفريق الأسود، ومع ذلك، حجب حقيقة أنه الابن غير الشرعي للورد كورليس فيلاريون (ستيفن توسان).

إنه أمر جيد أن Seasmoke لديها الآن راكب ولكن لا يزال هناك تنينان آخران غير مطلوبين في الحفرة تحتاج راينيرا إلى المطالبة بهما إذا كانت تريد أن تحظى بفرصة ضد فيجار والفريق الأخضر.

ومن ثم أرسلت ميساريا جواسيسها إلى كينجزلانديج لنشر معلومات مفادها أن راينيرا تبحث عن أشخاص "منبوذين" الذى يعتقدون أنهم ابناء غير شرعيين في سلالة تارجاريان، للذهاب إلى دراجونستون ويحاولوا المطالبة بتنين، في خلال أحداث الحلقة السابعة وقبل الأخيرة من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon.

ولكن معظم راكبي التنانين المحتملين الذين سافروا من كينجزلانديج إلى دراجونستون أحرقهم التنين Vermithor، ثاني أكبر تنين في Westeros بعد فيجار.

ومع ذلك، كانت التجربة النارية ناجحة في النهاية، حيث ظهر اثنان من راكبي التنانين من الرماد.



House of the Dragon 2



مسلسل House of the Dragon 2