شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 50 ألف شخص في حفل تايلور سويف في ميونخ.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد تل الملعب الأولمبي في ميونخ حشودًا ضخمة لحضور حفل النجمة العالمية تايلور سويفت، والتي تخطت الـ 50 ألف شخص حضروا من جميع أنحاء العالم لحضور حفل النجمة الأكثر تتويجًا بالجوائز الموسيقية خلال السنوات الماضية، وسرعان ما انتشرت مقاطع فيديو وصور من الحفل الذي تصدر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، تصريحات من الشرطة المحلية في ميونخ والتي أكدت على وجود حوالي 25 الف شخص تجمعوا على اتل الاوليمبي يوم السبت الماضي وهو أحد أشهر المرتفعات في المدينة، ونقلت وكالات اخري ان عدد التذاكر التي تم بيعها تخطت الـ 40 ألف تذكرة للحفل.

ووجهت سويفت الشكر للجماهير، قائلة "50 ألف شخص جميل خارج الملعب، محظوظة لوجودكم هنا معي"، وفقًا لفيديو صوره أحد المعجبين: "نحن محظوظون بما يكفي لتقديم هذا العرض أمام 74 ألف شخص جميل في هذا الملعب، وإذا كانت التقارير صحيحة، فإن حوالي 50 ألف شخص جميل خارج الملعب".



تايلور سويفت في الحفل