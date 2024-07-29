ليدي غاغا ومايكل بولانسكي يؤكّدان خطوبتهما في أولمبياد باريس

إتّخذت الرّومانسيّة بين ليدي غاغا ومايكل بولانسكي منعطفًا ذهبيًّا في أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

غاغا، الفنّانة الموسيقيّة المعروفة بعروضها الجريئة، أثناء تواجدها مع رئيس الوزراء الفرنسيّ غابرييل أتال في مسابقة للسّباحة، ألقت قنبلة عندما قدّمت مايكل بولانسكي باعتباره “خطيبها”. وقد التقط تطبيق “تيك توك” هذه اللحظة التي أثارت حالة من الجنون لدى المعجبين.

وكانت غاغا قد أبهرت العالم في حفل افتتاح الألعاب الأولمبيّة بأداء مذهل لأغنية “Mon Truc en Plumes” للمطربة الأسطوريّة زيزي جانمير. امتلكت غاغا المسرح، وهي ترتدي زي ديور للأزياء الراقية.

نذكر أنّ جمهور غاغا كان قد رصد في شهر أبريل الماضي، غاغا وهي تضع في أصبعها ماسة ضخمة أثناء تواجدها في غرب هوليوود. انتشرت همسات الخطوبة عندما ظهرت الجوهرة من تحت معطفها الأسود الأنيق، ممّا أضاف الكثير من التساؤلات حول خطوبتها.

بدأت قصّة حبّ ليدي غاغا وبولانسكي في عام ٢٠١٩، لكنّهما أبقيا علاقتهما الرّومنسيّة طيّ الكتمان نسبيًّا. على الرّغم من خصوصيّتهما، لم يكن بوسع غاغا إلّا أن تنبهر بحبيبها في مقابلة عام ٢٠٢١ مع مجلّة “هوليوود ريبورتر”، واصفة إياه بـ “حياتها كلّها”. إنّها نظرة خاطفة نادرة خلف ستار علاقتهما الحميمة.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

غاغا كانت مخطوبة للممثٌل تايلور كيني من عام ٢٠١٥ إلى عام ٢٠١٦ ووكيل المواهب كريستيان كارينو من عام ٢٠١٧ إلى عام ٢٠١٩.

بينما تزدهر قصّة حبّ غاغا وبولانسكي تحت سماء باريس، يشاهد العالم، مفتونًا بقصّة حبّهما. إنّها ليست مجرّد مشاركة أخرى للمشاهير. إنّها شهادة على إيجاد الحبّ وسط فوضى النّجوميّة.