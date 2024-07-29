- 1/3
- 2/3
- 3/3
جرش يستعيد روح “درويش” في أمسية فنية تألق بها الموسيقار اللبناني مارسيل خليفة الذي أشعل الاجواء وسط حضور جماهيريّ كبير، ليكن حفلا لكل محب للفن الأصيل بصوت خليفة وللشعر الجميل بقصائد الشاعر الفلسطيني محمود درويش.
وفي ثالث ليالي مهرجان جرش في نسخته الـ ٣٨ عاش جمهور مهرجان جرش على خشبة مسرح الساحة الرئيسية ليلة مع الفن الملتزم والكلمة المعبرة والتي قدمها الموسيقار مارسيل خليفة واسترجع به ذكرياته مع كلمات الشاعر محمود درويش و الشاعر سميح القاسم والشاعر علي فودة وغيرهم من شعراء المقاومة والشعراء الذين كتبوا للوطن.
وقد حضر الحفل رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش وزيرة الثقافة هيفاء النجار والمدير التنفيذي لمهرجان جرش ايمن سماوي والشاعر اللبناني زاهي وهبي.
تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا
ووسط تفاعل كبير قدم خليفة نخبة من أجمل ما غنى، منها: “أيها المارون” وردد الابيات الاولى من القصيدة قبل ان يشدوها بصوته العذب، و”منتصب القامة أمشي” للشاعر الفلسطيني سميح القاسم والتي تعالت معها اصوات الجمهور ليشاركه الغناء.
واستكمل خليفة أمسيته الفنية بغناء ” إني اخترتك يا وطني ” للشاعر الفلسطيني علي فوده، و”تانغو لعيون حبيبتي” وختم أمسيته الفنية بتوجيه رسالة صمود لاخواننا في غزة بأغنية “شدو الهمة الهمة قوية”.
كانت هذه تفاصيل خبر مارسيل خليفة يتألق في جرش بأمسية فنيّة تغنّت بالوطن وحبّه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.