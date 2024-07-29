شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: فسحتى بقت مهرجان العلمين ومبهور بعدد الأجانب من زوار المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم هاني رمزي عن حضوره فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، حيث قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أجواء المهرجان جميلة صيفية وحلوة جدًا".

وتابع هاني رمزي: "العلمين الجديدة فاتحة أبوابها للناس وكل السياح وكم كبير من السياح موجودين في مهرجان العلمين والكل بيستمتع بالمهرجان وفعالياته".

واستكمل هاني رمزي: "المهرجان شيء مشرف جدا وانا شخصيا فسحتي بقي هي مهرجان العلمين الجديدة ومستمر لنهاية أغسطس وده في حد ذاته شيء عظيم والناس بتيجى على فترات ومتواجدين في المهرجان وفى حفلات متنوعة كتير والمسرحيات المشاركة حاجة عظيمة جدا وان شاء الله من نجاح لنجاح وسعيد بالمهرجان وفعالياته".

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ويشهد المهرجان فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.