شكرا لقرائتكم خبر عن رغدة بكر مذيعة حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري في دورته الـ17 والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الإعلامية رغدة بكر المذيعة بقناة Extra news حفل افتتاح الدورة السابعة عشرة لمهرجان المسرح المصري "دورة سميحة أيوب" برئاسة الفنان محمد رياض، والتي ستنطلق غدًا الثلاثاء الساعة الثامنة مساء بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

تبدأ فعاليات المهرجان بريد كاربت الساعة الثامنة مساء لاستقبال النجوم، وتبدأ مراسم الحفل داخل المسرح الكبير الساعة التاسعة، ويخرج الحفل نادر صلاح الدين ويعرض خلال الافتتاح فيلم " سيدة المسرح العربي " من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج اشرف فايق، وسيتم تكريم 10 قامات مسرحية متعددة التخصصات هم : الفنان أحمد بدير، الفنان أسامة عباس، الفنان أحمد آدم، الفنان حسن العدل، الفنان عزت زين، الفنانة سلوي محمد علي، المنتج أحمد الأبياري، المخرج الدكتور عبد الله سعد، مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض، أستاذة المسرح الدكتورة نجوي عانوس.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وينطلق المهرجان في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.