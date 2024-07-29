تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشف مصدر مقرب من الفنان أحمد رزق، أن حالته الصحية مستقرة بعد خضوعه لعملية جراحية بالقولون

وأكد المصدر في تصريح خاص لمصراوي أن أحمد رزق سيخرج من المستشفى مساء اليوم الإثنين

وخضع الفنان أحمد رزق مساء أمس الأحد لعملية جراحية لاستئصال زوائد في القولون

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد رزق مسلسل "بيت الرفاعي" الذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي

المسلسل بطولة: أمير كرارة، ميرنا جميل، سيد رجب، محمد لطفي، رحاب الجمل، إبراهيم السمان، صبري عبدالمنعم، ومن إخراج أحمد نادر جلال