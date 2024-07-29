بالصور.. مصطفى بسيط يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حصل الفنان الشاب مصطفى بسيط على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر "مصطفى" مجموعة صور توثق حصوله على الإقامة الذهبية، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".

وانهالت التعليقات على مصطفى بسيط، وقدموا له المتابعين التهنئة سواء من داخل الوسط الفني أو من خارجه، أبرزهم المطرب أحمد الشامي، الذي كتب: "دي لعبت بقى".

كانت آخر مشاركات الفنان مصطفى بسيط، في فيلم عصابة الماكس، الذي طرح في عيد الأضحى الماضي، من بطولة الفنان أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، حمو بيكا، أحمد السقا، كريم فهمي والفيلم من إخراج حسام سليمان وتأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي.

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