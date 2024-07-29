هند صبري تستمتع بعطلتها الصيفية وسط الطبيعة في بالي- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة هند صبري بعطلتها الصيفية في بالي ونشرت صورا من رحلتها، عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وحرصت هند على زيارة عدد من المعالم السياحية هناك، وظهرت وهي تلتقط عدد من الصور التذكارية وسط الشلالات والمناظر الطبيعية الخلابة وعلقت: "ألعب مع العناصر النار والماء والهواء"، ولاقت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت أخر مشاركات هند صبري بمسلسل "مفترق طرق" الذي يضم مجموعة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم الفنان إياد نصار، الفنان ماجد المصري، الفنان علي الطيب، الفنانة جومانا مراد، الفنانة هدى المفتي، تدور الأحداث حول أميرة التي تجد نفسها في مفترق طرق بعد القبض على زوجها المحافظ عمر في قضايا مخلة بالشرف، فتقرر العودة إلى مهنة المحاماة، حتى تتمكن من إعالة أسرتها ويساندها صديقها القديم المحامي يحيى.

يذكر أن هند صبري تنتظر عرض الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة "نتفليكس".

اقرأ أيضا:

تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد رزق