أحدث ظهور لـ مي عمر على متن "يخت" وسط البحر والجمهور يغازلها.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة مي عمر، في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، أثناء قضاء عطلتها الصيفية على متن "يخت" داخل البحر".

ونشرت "مي عمر" صورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الأزرق".

وانهالت التعليقات على الصورة، وجاءت كالتالي: "فجأة لقتها وكنت فاكرها عروسه البحر"، "جمالك جمال مش عادي"، "حورية البحر"، "يا جمالك انتي والبحر"، "جمال تخطى الحدود".

كان آخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض بالنصف الأول لموسم دراما رمضان هذا العام وسط بطولة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

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