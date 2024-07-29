شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السينما تحقق 3 ملايين و446 ألف جنيه آخر ليلة في دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الـ6 أفلام المصرية المعروضة فى السينمات إيرادات جيدة آخر ليلة عرض، حيث سجلت 3 ملايين و446 ألف جنيه ، ونستعرض فى السطور التالية إيرادات الأفلام بشكل منفرد، وهى كالتالى: ولاد رزق 3، أهل الكهف، اللعب مع العيال، عصابة المكس، جوازة توكسيك، اكس مراتى .

إ كس مراتى

حقق فيلم إكس مراتى بطولة هاشم ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح تايسون إيرادات آخر ليلة عرض بلغت 2 مليون و328 ألف جنيه، إخراج معتز التونى.

ولاد رزق 3

حقق ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز آخر ليلة عرض 605,663 آلاف جنيه، والفيلم بطولة عمرو يوسف وعلى صبحى، وآسر ياسين وكريم قاسم وآخرين، إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى.

اللعب مع العيال

سجل فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام إيرادات بلغت 265,248 ألف جنيه، وشارك فى بطولة العمل باسم سمرة وويزو وآخرون، من إخراج شريف عرفة.

عصابة المكس

سجل فيلم عصابة المكس بطولة النجم أحمد فهمى إيرادات بلغت 141,557 آلاف جنيه، وشارك في بطولة العمل كل من روبى، لبلبة، أوس أوس، وآخرين، إخراج حازم سليمان.

جوازة توكسيك

سجل فيلم جوازة توكسيك بطولة الفنان محمد أنور وبيومى فؤاد وليلى علوى إيرادات بلغت 140,562 ألف جنيه.

أهل الكهف

سجل فيلم أهل الكهف بطولة النجم خالد النبوى إيرادات بلغت 55,094 ألف جنيه، وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين منهم ريم مصطفى غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي.

