شكرا لقرائتكم خبر عن حفل "كود مصر" و"هاى ودام" و"حافظ وبستان" بمهرجان العلمين الجديدة.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان العلمين الجديدة الليلة الإثنين حفلا موسيقيا غنائيا يجمع ثلاثة فرق غنائية، "كود مصر "و"هاي ودام" و"حافظ وبستان"، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

ويحتضن المسرح الروماني في مدينة العلمين الجديدة انطلاق سلسلة حفلات موسيقية وغنائية للفرق الغنائية الشبابية ونجوم الراب، بواقع حفلة أسبوعية تحمل كل منها "تيمة" وشكلاً موسيقيًا مختلفًا، ويفتح المسرح أبوابه للجمهور بشكل مجاني للاستمتاع بأجوائها الغنائية.

كود مصر، فرقة روك مصرية تعتمد على موسيقى البوب فيوجن وبدأت رحلتها الغنائية منذ 8 سنوات، حصيلتها أكثر من أربعين أغنية، ومن أشهر أغانيها "الناس" و"في زماننا" و"لو تفهميني" وأغنيتها الجديدة "يابا يابا".

هاي دام فرقة نوبية مصرية انطلقت رحلتها من الإسكندرية منذ 12 سنة، وتعيد إحياء أغاني التراث النوبي والفلكلور الأفريقي بشكل موسيقي عصري برؤية شبابية، ومن أشهر أغانيها "رانجو" و"يا حلو" و"كورة".

حافظ وبستان فرقة ثنائية تضم المطربة بستان مجدي وزوجها أحمد حافظ عازف الباص جيتار في فرقة مسار إجباري، بدأت مشوارها منذ اربع سنوات، وتقدم مزيج أغاني أصلية أكوستيك متسمة بالهدوء والطابع السكندري، أشهرها "مشوار" و"في أي مكان" و"بكلمة".

وتأتي هذه الحفلة في إطار سعي الشركة المتحدة لتسليط الضوء على التجارب الموسيقية الشبابية الجديدة من خلال مهرجان العلمين الجديدة عبر توفير مساحة جماهيرية وتسويقية كبيرة، كما تقدم لجمهور المهرجان وجبة موسيقية متعددة المذاقات.