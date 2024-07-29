شكرا لقرائتكم خبر عن بداية حرب التارجاريان فى الحلقة الأخيرة من House of the Dragon 2.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة HBO التريلر التشويقى للحلقة الأخيرة من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، التي ستعرض ليلة الإثنين المقبلة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، يوم 5 أغسطس المقبل.

واحتوى الفيديو الذى وصلت مدته إلى دقيقة وعشر ثوانى على لقطات تشويقية للحلقة الثامنة والأخيرة من House of the Dragon 2 والتي شير فيها إلى بداية حرب رقصة التنانين.

كما أشاد المؤلف جورج آر مارتن بكتاب الموسم الثانى من House Of The Dragon للطريقة التى غيروا بها قصته الأصلية، يعرض حاليا حلقات الموسم الثانى من العمل على شبكة HBO، المستوحاة من كتاب مارتن لعام 2018 Fire & Blood.

تبدأ أحداث الموسم الثانى من House Of The Dragon بعد تتويج الملك إيجون الثانى ووفاة ابن الملكة راينيرا، مع انقسام عائلة تارجاريان إلى قسمين، مع حكم "إيجون الثاني" من العرش الحديدى، تفكر "رينيرا" ومجلسها الأسود فى خطوتهم التالية، مع اقتراب الحرب الأهلية.

وكتب مارتن على مدونته على حلقات الموسم الثانى من House Of The Dragon: "يا لها من طريقة رائعة لبدء الموسم، الإخراج كان رائعاً".

كما خص أيضًا عددًا قليلًا من طاقم المسلسل بالثناء، بما في ذلك ريس إيفانز، الذي يلعب دور أوتو هايتاور، وأشار: "مشهده مع الملك إيجون الثانى والسير كريستول كول بعد شنق صائدي الفئران كان مليئًا بالذكاء والتوتر والدراما، وهو أداء يستدعي الاهتمام بالجوائز".

وأشاد بالكتاب لإيجاد طرق لتعزيز قصته، بما في ذلك التغييرات المهمة في شخصية هيلينا تارجاريان، التي وصفها بأنها "أغنى وأكثر روعة من تلك التي خلقتها"، والكلب تشيز، وهو اختراع للتكيف التلفزيوني الذى ظهر في الموسم الثانى من مسلسل House Of The Dragon.