شكرا لقرائتكم خبر عن آمون ستار تشارك فى زيارة خاصة لهرم أوناس واكتشاف الإضاءة الفرعونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المطربة الأمريكية آمون ستار، في تجربة فرعونية جديدة ضمن حملتها للترويج للآثار المصرية القديمة، حيث ظهرت داخل هرم أوناس في منطقة سقارة برفقة الدكتور محمد يوسف، مدير عام آثار سقارة، وتأتي تلك الزيارة ضمن حملتها المستمرة في الترويج والكشف عن الآثار الفرعونية المصرية وإظهارها للخارج.

ووثقت المطربة الأمريكية آمون ستار في البوست الذي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، الاكتشاف الجديد بداخل هرم أوناس، والذي يظهر مع الإضاءة القوية بعض اللوحات وحال توجيه الإضاءة إلى اتجاه آخر يظهر بعض اللوحات الأخرى، بينما ظهرا في بعض الصور وهما يخوضان تجربة الدخول إلى الهرم بالداخل.



آمون ستار في هرم أوناس من الداخل



جانب من الزيارة لهرم أوناس



زيارة أمون ستار لهرم أوناس

آمون ستار هى مطربة أمريكية الأصل تستقر فى مصر منذ عدة سنوات، وتعمقت فى دراستها للحضارة الفرعونية حتى أطلقت أول مؤلفاتها عن الحضارة المصرية القديمة عبر كتاب ka healing، وقررت تدشين انطلاقة غنائية جديدة لها من القاهرة بتغيير اسمها الفنى إلى "آمون ستار Amun Starr"، واستوحت لقبها من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء.

وطرحت ستار مؤخرًا أغنيتها Born in the USA، التي حصدت بها جائزة من تطبيق الساوند كلاود كأكثر الأغاني استماعاً داخل الولايات المتحدة الأمريكية.



الدكتور محمد يوسف يشرح لآمون ستار تفاصيل الاكتشاف الجديد



الدكتور محمد يوسف وآمون ستار



آمون ستار في زيارتها لهرم أوناس



هرم أوناس من الداخل وزيارة آمون ستار

وتحدثت آمون ستار في أغنيتها الأولى التي جاءت بنفس اسم الألبوم Born in the USA، عن حياتها ونشأتها فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتقالها للعيش في مصر، والأغنية الجديدة من ألحان الملحن العالمي جاك أنجيل، وكلمات آمون ستار، وتوزيع هانى رحيم.