نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها أمام البحر.. والجمهور: "الأحمر يليق بكِ" (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ونشرت نسرين طافش، مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "نعم حبيبتي، يمكنك أن تناديني روز".

وظهرت نسرين طافش مرتدية فستان صيفي مميز باللون الأحمر، أبرز جمالها ورشاقتها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو، كالتالي: "الأحمر يليق بك"، "الأحمر بيلبقلك الك بس"، "عروسة البحر"، "ما حدا يبلس أحمر بعدك"، "جمال وأناقة".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم السيستم بطولة أحمد الفيشاوي وطارق لطفي وبسنت شوقي وقدمت من خلال شخصية عائشة.

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