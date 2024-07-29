ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة من أحدث ظهور وتعلق: خطر أوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ظهرت خلاله وهي بإطلالة رياضية.

وظهرت ياسمين بالصورة وهي ترتدي نظارة شمسية، بعد فقدانها الكثير من الوزن وعلقت: "خطر أوي"، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وبادلتهم ياسمين التعليقات الساخرة على الصورة، حيث قام أحد متابعيها بالرد قائلا: "لا احنا لازم نتجوز بسرعة"، لترد عليه ياسمين: "اتقفلت من الصنف كله"، وعلق آخر: "احلويتي بعد الطلاق".

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة ياسمين عبدالعزيز كان مسلسل "ضرب نار" وشاركها البطولة الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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