محمد أنور يكشف عن حلم لم يحققه: "كان نفسي أدخل مصر كأس العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان محمد أنور ضيفًا على برنامج Gossips المعروض على موقع "يوتيوب"، وتطرق خلاله للعديد من الموضوعات منها مشاريعه الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، وعن مشاركته بفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد ويعرض حاليًا في السينمات، وعلاقته بنجوم الوسط الفني، وعن أسرار تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وعن حلمه الذي لم يتحقق قال: "كان عندي حلم إن أنا اللي هدخل مصر كأس العالم، قدمت في اختبارات نادي إسكو وكانت بـ 5 جنيه، لميتها من العيال اللي حواليا وقولت لهم كل ده هيترد ومش هنسى اللي وقف جمبي، قعدت أتمرن طول الليل تحت بيتنا في دكان نجارة، روحت الاختبارات لقيت مصر كلها هناك فملمستش الكرة، كنا 3 مليون طفل وفي الأخر اختاروا 8 مثلا".

كما كشف محمد أنور عن سبب دراسته للهندسة في ليبيا، وقال: "اللي وداني ليبيا مجموعي، في تانية ثانوي كنت جايب فوق الـ 90% وأهلي كان في دماغهم خلاص إني مهندس في تالتة ثانوي جبت 50% تقريبًا فالمجموع الكلي بقى 73%، ابن عمي في ليبيا كان بيكلم أبويا وعرفنا أن هندسة بتاخد من 65% فدخلت بترول، سبتها بعد سنة لما عرفت أن شهادتها مش معتمدة في مصر رجعت ودخلت حقوق عين شمس".

يُعرض لـ محمد أنور حاليا فيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعد عودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، إذ ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟، ويشارك ببطولة الفيلم هيدي كرم، الراقصة الاستعراضية جوهرة، نورين أبو سعدة، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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