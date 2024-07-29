محمد محمود عبدالعزيز مع والده بواسطة الذكاء الاصطناعي: "محتاج للحضن ده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز مقطع فيديو استخدم فيه خاصية الذكاء الاصطناعي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر بمقطع الفيديو مع والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز وقام باحتضانه وعلق: "أد إيه أنا محتاج للحضن ده والسندة دي ولوجود حضرتك دلوقتي وفي كل وقت، اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

يذكر أن أخر مشاركات الفنان محمد محمود عبدالعزيز كانت بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، عن نص أدبي كتبه الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة، وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد رزق

توفيق عبدالحميد يتبرع بثمن شاليه لعلاج المحتاجين