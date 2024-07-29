أحمد مجدي لـ"الخليج 365": متفائل بـ"سراب" وأعد بعمل مختلف وشخصيتي تحدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أحمد مجدي، إن وجود طاقم عمل جاد يسعى لتقديم عمل جيد، كان من بين أهم الأسباب التي شجعته على المشاركة في بطولة مسلسل "سراب"، المقرر عرضه على منصة TOD في سبتمر المُقبل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الطاقم الجيد يبدأ من الإنتاج والإخراج وبقية النجوم، والعمل كان باين إنه جاد، وبعدين بقى بشوف الشخصية وعجبني إنها مختلفة عن الأدوار اللي قدمتها قبل".

وعن الشخصية التي يقدمها أوضح مجدي أنه يلعب دور "نور" وهو شخص شاطر في عمله يعمل في البورصة، لكن اجتماعيا وعاطفيا لا يتمتع بالذكاء الكافي "وده كان بالنسبة لي تحدي"، متابعا "لديه أزمة هي أنه الرجل الثاني في عمله ليس الألفة، كلنا نبحث عن التحقق، أحيانا نشعر بالرضا، وعادة نرى أننا نستحق أكثر، لا أحد يرى أنه يستحق أقل، وهذا ما قد يتسبب في أزمة لدى البعض".

وتحدث مجدي عن التحضير للعمل، قائلا "عملية التحضير بتكون صعبة بيكون عندي خطة اشتغل عليها وابني الشخصية، واحتاجت في المسلسل إني أقعد مع المخرج والكاتب كتير، وأطرح عليهم أسئلة كتير لو عارفين إجاباتها بحطها في الشخصية، لو لأ بتناقش معاهم أو بضيف وده كله بيبقى صعب، الصعوبات بتكون في بناء الشخصية وأبعادها وتاريخها وليه تعمل كده وسلوكها عامل إزاي".

وأشار إلى أنه حرص على التعرف على النسخة الأصلية من المسلسل، موضحا "عشان أكون فاهم أنا ببعد عن إيه والشخصية كانت عاملة إزاي في العمل، بس فعلا اللي حصل عندنا مختلف بشكل كبير، وكنت مريت قبل كده بتجربة التمصير مع المنتجة سالي والي في مسلسل الآنسة فرح، والترجمة شيء والتمصير شيء آخر، واللي حصل إننا أخدنا الحكاية لـ ثقافتنا وللعوالم والإفيهات بتاعة ثقافتنا، وده أثر على طبيعة الشخصيات وبناءها بشكل كبير".

وعن طاقم العمل، قال "من أفضل وألذ من عملت معهم، كل الممثلين على وفاق كلهم ومتحمسين عايزين يشتغلوا ومذاكرين، نادر كل ده يكون موجود، سعيد قوي إن الإنتاج والإخراج عرف يخلي الممثلين في الحالة دي، وفيه ورق كامل وبروفات ترابيزة وكل ده خلاني متفائل وأعد بعمل مختلف".

ولفت إلى أن أكثر المشاهد تجمعه بالفنانة دياموند بوعبود، والتي تلعب دور زوجته بالعمل، ووصفها بـ ممثلة استثنائية جدا ومختلفة "تعلمت منها الكثير واستفدت من الشغل معها حتى على مستوى طريقتها في الشغل".

وبسؤاله هل اختبر السراب في حياته يوما، أجاب "بشكل عام الذي لم يختبر السراب في حياته لم يختبر الواقع، في العلاقات الإنسانية والعمل والطموح والتحقق".

"سراب" مأخوذ عن مسلسل Seven Types of Ambiguity، الذي تم عرضه لأول مرة عام 2017، على مدار 6 حلقات.

وتعرض منصة TOD مسلسل سراب في سبتمبر المُقبل، العمل بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، نجلاء بدر، إنجي المقدم، دياموند بو عبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني، وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، ومنتج منفذ سالي والي.