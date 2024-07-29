السفر عبر الزمن.. أبطال مسلسل "عمر أفندي" يكشفون تفاصيل جديدة عن العمل الدرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف أبطال مسلسل "عمر أفندي"، كواليس وأحداث العمل الفني، الذي يتحدث عن السفر عبر الزمن بشكل جديد.

وقالت "رانيا يوسف" أحد أبطال المسلسل، في تصريحاتها لبرنامج "Et بالعربي"، إن المسلسل يتناول الفترة الزمنية ي الوقت الحاضر وجزء في عام 1943، مضيفة: "أنا هشارك من الجزء الثاني عام 1943 وده اللي حببني أكثر الفكرة، إننا في أزمنة مختلفة والعقلية مختلفة".

وأضافت إنها ستقدم شخصية "دلال" وهي فتاة تعيش قصة حب عام 1943 في زمن الاحتلال البريطاني، وتتفاعل مع الأحداث في هذا الوقت بالرغم إنها بسيطة ورومانسية.

ومن جانبه قال أحمد حاتم بطل العمل الدرامي: "أنا الوحيد اللي بيعبر الزمنين، بعيش في زمن وبسافر زمن آخر، الشخصية اللي بقدمها ليها اسمين ليهم علاقة بالقصة".

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، والمكون من 10 حلقات، ومن المقرر طرحه على قناة "ON".

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