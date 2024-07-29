بالفيديو.. أحمد العوضي وسط معجبيه في الساحل: "أخواتي عملوا حفلة على البحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، فيديو جديد جمعه بمعجبيه على أحد شواطئ الساحل الشمالي.

وظهر العوضي مع جمهوره في الساحل، وعلق:"أخواتي اللي بعشقهم عملوا حفلة على البحر".

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جدير بالذكر أن أحمد العوضي عُرض له مؤخرًا فيلم الإسكندراني إخراج خالد يوسف، وشارك في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل حق عرب، مع: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، سلوى عثمان.

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