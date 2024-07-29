فن ومشاهير

بالفيديو.. أحمد العوضي وسط معجبيه في الساحل: "أخواتي عملوا حفلة على البحر"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، فيديو جديد جمعه بمعجبيه على أحد شواطئ الساحل الشمالي.

وظهر العوضي مع جمهوره في الساحل، وعلق:"أخواتي اللي بعشقهم عملوا حفلة على البحر".

View this post on Instagram

A post shared by احمد العوضي_ Ahmed Elawady (@ahmed.elawady)

جدير بالذكر أن أحمد العوضي عُرض له مؤخرًا فيلم الإسكندراني إخراج ، وشارك في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل حق عرب، مع: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، سلوى عثمان.
اقرأ أيضا..


بالصور.. مصطفى بسيط يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات


أحمد مجدي لـ"الخليج 365": متفائل بـ"سراب" وأعد بعمل مختلف وشخصيتي تحدي

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا