أحمد السبكي: "الملحد" لا يهاجم الدين الإسلامي وشوفوا الفيلم الأول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحدث المنتج أحمد السبكي عن فيلمه الملحد في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" تقديم الإعلامية نهال طايل المعروض على قناة "صدى البلد 2".

وتطرق السبكي خلال حديثه عن فيلم "الملحد" المقرر عرضه منتصف شهر أغسطس المقبل بعد العديد من التأجيلات التي طالته خلال الفترة الماضية، للجدل الذي أثير فور الإعلان عن بدء عمليته الإنتاجية، كما تحدث عن الهجوم على برومو الفيلم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدًا أن سبب الهجوم يعود إلى أن مؤلف الفيلم هو إبراهيم عيسى.

وقال السبكي عن فيلم "الملحد": "أنا عاوز اسأل سؤال لو حد تاني كان كاتب الفيلم غير إبراهيم عيسى، هل الفيلم كان هيتعرض للهجوم؟، اللي بيهاجموا دول معروفين ومش هنقول أساميهم، هما مش بيهاجموا الفيلم بيهاجموا المؤلف نفسه، والعمل لا يهاجم الدين الإسلامي، طيب يا جماعة ما تشوفوا الفيلم الأول وبعدين هاجموه".

تدور أحداث فيلم "الملحد" حول قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع، ويجمع الفيلم مجموعة من نجوم السينما المصرية، وهم: الفنان أحمد حاتم، الفنان الكبير محمود حميدة، الفنان الكبير حسين فهمي، الفنانة تارا عماد، الفنانة شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد جمال العدل.

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