أحمد فهمي ينشر آيات قرآنية تتحدث عن السحر: ربنا يبعد عننا شر الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان أحمد فهمي على حسابه الرسمي بموقع انستجرام، عبر خاصية القصص القصيرة، آيات قرآنية تتحدث عن السحر، كما شارك جمهوره ومتابعيه صورة تجمع شقيقه الفنان كريم فهمي بزوجته ووالدته، داعيا الله أن يبعد عنهم الأذى.

وكتب في تعليقه على صورة شقيقه: "ربنا يحفظكوا ليا ولبعض ويبعد عننا شر الأعمال والسحر الأسود والسحرة والفجر عند الخصومة، ويديم علينا نعمة قرب ولاد الأصول".

وكانت أخر مشاركات الفنان أحمد فهمي فيلم "عصابة الماكس" الذي عرض بموسم عيد الأضحى الماضي وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، إلى جانب ظهوره كضيف شرف بفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" الذي تم عرضه بنفس التوقيت.

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