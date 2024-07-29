منة عرفة تنشر صورا جديدة من رحلتها لجزر المالديف والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدة لها من رحلتها لجزر المالديف.

ونشرت منة، صورًا ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هذا الشعور الرائع، لقد استمتعت بكل لحظة من هذه الإقامة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "هذا يبدو مدهشًا"، "حورية البحر"، "روعة وحلوة"، "الحورية الجميلة منة عرفة"، "عسل يا قلبي"، "أرق منون".

جدير بالذكر أن، آخر أعمال منة عرفة كان مسلسل "ليل بنات" وعرض في السباق الدرامي لرمضان 2023 وهو بطولة سهير رمزي، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، حنان سليمان وهو من تأليف رانيا عاطف وإخراج عبد العزيز حشاد. بالإضافة إلى فيلم "أسود ملون" بطولة رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد كيلاني، ميس حمدان، أحمد فتحي، وإخراج حسن البلاسي.

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