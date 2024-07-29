شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يتوافد على حفل "كود مصر" و"هاي ودام" و"حافظ وبستان" بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ جمهور مهرجان العلمين الجديدة فى التوافد على حفل الفرق غنائية، "كود مصر" و"هاي ودام" و"حافظ وبستان"، وذلك في المسرح الروماني في مدينة العلمين الجديدة.

كود مصر، فرقة روك مصرية تعتمد على موسيقى البوب فيوجن وبدأت رحلتها الغنائية منذ 8 سنوات، حصيلتها أكثر من أربعين أغنية، ومن أشهر أغانيها "الناس" و"في زماننا" و"لو تفهميني" وأغنيتها الجديدة "يابا يابا".



الحضور يتوافد على العلمين

هاي دام فرقة نوبية مصرية انطلقت رحلتها من الإسكندرية منذ 12 سنة، وتعيد إحياء أغاني التراث النوبي والفلكلور الأفريقي بشكل موسيقي عصري برؤية شبابية، ومن أشهر أغانيها "رانجو" و"يا حلو" و"كورة".



الجمهور فى العلمين

حافظ وبستان فرقة ثنائية تضم المطربة بستان مجدي وزوجها أحمد حافظ عازف الباص جيتار في فرقة مسار إجباري، بدأت مشوارها منذ اربع سنوات، وتقدم مزيج أغاني أصلية أكوستيك متسمة بالهدوء والطابع السكندري، أشهرها "مشوار" و"في أي مكان" و"بكلمة".

وتأتي هذه الحفلة في إطار سعي الشركة المتحدة لتسليط الضوء على التجارب الموسيقية الشبابية الجديدة من خلال مهرجان العلمين الجديدة عبر توفير مساحة جماهيرية وتسويقية كبيرة، كما تقدم لجمهور المهرجان وجبة موسيقية متعددة المذاقات.