شكرا لقرائتكم خبر عن فريق حافظ وبستان يغنى ليالينا للراحلة وردة فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قدم فريق حافظ وبستان أولى فقرات حفل الفرق الغنائية على المسرح الروماني في مدينة العلمين الجديدة ضمن مهرجان العلمين الجديدة، وقدم الفريق أغنية ليالينا للراحلة وردة، إضافة إلى أغنية مشوار والتي تقدم رسالة من كل أب وأم إلى أبنائه.

وفيما سبق قدم الفريق أغاني (كلمة وبنتواعد وياللي طاير وبين شطين وميه).

ومن المقرر أن يُحيي باقي الحفل فرقة "كود مصر "و"هاي ودام".

كود مصر، فرقة روك مصرية تعتمد على موسيقى البوب فيوجن وبدأت رحلتها الغنائية منذ ثمان سنوات، حصيلتها أكثر من أربعين أغنية، ومن أشهر أغانيها "الناس" و"في زماننا" و"لو تفهميني" وأغنيتها الجديدة "يابا يابا".

هاي دام فرقة نوبية مصرية انطلقت رحلتها من الإسكندرية منذ 12 سنة، وتعيد إحياء أغاني التراث النوبي والفلكلور الأفريقي بشكل موسيقي عصري برؤية شبابية، ومن أشهر أغانيها "رانجو" و"يا حلو" و"كورة".

حافظ وبستان فرقة ثنائية تضم المطربة بستان مجدي وزوجها أحمد حافظ عازف الباص جيتار في فرقة مسار إجباري، بدأت مشوارها منذ اربع سنوات، وتقدم أغاني أصلية أكوستيك متسمة بالهدوء والطابع السكندري، أشهرها "مشوار" و"في أي مكان" و"بكلمة".

وتأتي هذه الحفلة في إطار سعي الشركة المتحدة لتسليط الضوء على التجارب الموسيقية الشبابية الجديدة من خلال مهرجان العلمين الجديدة عبر توفير مساحة جماهيرية وتسويقية كبيرة، كما تقدم لجمهور المهرجان وجبة موسيقية متعددة المذاقات.