شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يستعد لطرح أغنية "روح" بتوقيع هانى محروس والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النجم مصطفى حجاج لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم روح، وهي من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، هندسة صوتية وإنتاج هاني محروس، ومن المقرر طرحها يوم الأربعاء على منصة يوتيوب، وتحمل عددا من المفاجآت، ويقدمها حجاج لجمهوره بشكل ولوك جديد.

وروّج مصطفى حجاج للأغنية بفيديو على صفحة التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلا: استنوا أغنيتي روح يوم الأربعاء الساعة 7 على اليوتيوب وجميع منصات الموسيقى.

وطرح مؤخرًا كل من النجم مصطفى حجاج والنجم المغربى حاتم عمور أغنية دويتو تحمل اسم "بنجيب القرش" من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو، وإخراج حسام الحسينى وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية وميكس وماستر هانى محروس، وظهر بها الثنائى حجاج وعمور بلوك مختلف، وحققت نجاحا كبيرا.

وطرح مؤخرا النجم مصطفى حجاج أغنية جلد الذات من كلمات أحمد شكري وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين، وتقول كلمات الأغنية: آه من جَلد الذات طول الليل بالذات، لما دماغك تبدأ تفتح وياك الحكايات لما تبل دموع م البُكا فَرشة نومك وتفكر في حاجات تعباك.