شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كود مصر يتألق بغناء "يابا يابا" و"فيكى إيه" فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تألق فريق كود مصر علي المسرح الروماني بمدينة العلمين الجديدة بغناءه عدد من الأغنيات ضمن حفل الفرق الغنائية بمهرجان العلمين الجديدة، حيث قدم أغنيات يابا يابا وياسايبني وواخد على خاطرك وفيكي إيه، فيما سبق وقدم حنيت وتفوت ايام وقالولي دور عاللي شاريك ولقيت حالي حال وهي الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



كود مصر، فرقة روك مصرية تعتمد على موسيقى البوب فيوجن وبدأت رحلتها الغنائية منذ ثمان سنوات، حصيلتها أكثر من أربعين أغنية، ومن أشهر أغانيها "الناس" و"في زماننا" و"لو تفهميني" وأغنيتها الجديدة "يابا يابا".



ومن المقرر أن تحيي ثالث فقرات الحفل فرقة هاي دام فرقة نوبية مصرية انطلقت رحلتها من الإسكندرية منذ 12 سنة، وتعيد إحياء أغاني التراث النوبي والفلكلور الأفريقي بشكل موسيقي عصري برؤية شبابية، ومن أشهر أغانيها "رانجو" و"يا حلو" و"كورة".

فيما قدمت الفقرة الأولى من الحفل فرقة حافظ وبستان فرقة ثنائية تضم المطربة بستان مجدي وزوجها أحمد حافظ عازف الباص جيتار في فرقة مسار إجباري، بدأت مشوارها منذ أربع سنوات، وتقدم مزيج أغاني أصلية أكوستيك متسمة بالهدوء والطابع السكندري، أشهرها "مشوار" و"في أي مكان" و"بكلمة".

وتأتي هذه الحفلة في إطار سعي الشركة المتحدة لتسليط الضوء على التجارب الموسيقية الشبابية الجديدة من خلال مهرجان العلمين الجديدة عبر توفير مساحة جماهيرية وتسويقية كبيرة، كما تقدم لجمهور المهرجان وجبة موسيقية متعددة المذاقات.