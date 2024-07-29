شكرا لقرائتكم خبر عن فريق هاى دام يشعل الأجواء بالغناء النوبى فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فرقة هاي دام فقرتها الغنائية بحفل الفرق الغنائية في مهرجان العلمين الجديدة، وذلك في المسرح الروماني في مدينة العلمين الجديدة.

هاي دام فرقة نوبية مصرية انطلقت رحلتها من الإسكندرية منذ 12 سنة، وتعيد إحياء أغاني التراث النوبي والفلكلور الأفريقي بشكل موسيقي عصري برؤية شبابية، ومن أشهر أغانيها "رانجو" و"يا حلو" و"كورة".

وسبق فقرة هاي دام صعود فريق حافظ وبستان وهي فرقة ثنائية تضم المطربة بستان مجدي وزوجها أحمد حافظ عازف الباص جيتار في فرقة مسار إجباري، بدأت مشوارها منذ اربع سنوات، وتقدم أغاني أصلية أكوستيك متسمة بالهدوء والطابع السكندري، أشهرها "مشوار" و"في أي مكان" و"بكلمة".

وتأتي هذه الحفلة في إطار سعي الشركة المتحدة لتسليط الضوء على التجارب الموسيقية الشبابية الجديدة من خلال مهرجان العلمين الجديدة عبر توفير مساحة جماهيرية وتسويقية كبيرة، كما تقدم لجمهور المهرجان وجبة موسيقية متعددة المذاقات.