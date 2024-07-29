هنا الزاهد تخطف القلوب بفستان رائع زاهي الألوان.. و سعر حقيبة يدها الخيالي سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية هنا الزاهد بأخر إطلالتها على الجمهور من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بلوك بغاية الأناقة، حيث كانت ترتدي فستان طويل زاهي الألوان من دون أكمام إستعرضت من خلالها رشاقتها، وتركت هنا شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



و حملت هنا بيدها حقيبة من دار ازياء DOLCE & GABBANA، وصل سعرها إلى 2,750 يورو.

و في وقت سابق، نشر الفنان المصري تامر حسني، عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو من كواليس تصوير أداث فيلمه الجديد "ريستارت".

وظهر تامر في مقطع الفيديو الذي شاركه مع متابعيه عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي، برفقة الممثل المصرية هنا الزاهد والمخرجة سارة وفيق.

وبدت سارة في مقطع الفيديو في حالة إعياء اضطرتها للاستعانة بمحاليل علاجية، وعندما يتوجه إليه تامر حسني ويسألها "زعلت؟"، تقوم وتبدأ بالرقص غلى جانب تامر وهنا على أغنيته الجديدة "معلمين".

كما ظهر تامر في مشهد آخر وهو يرقص بحماس مع باقي فريق العمل في الفيلم.

