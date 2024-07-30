شكرا لقرائتكم خبر عن فريق هاى دام يقدم الليلة بليل وتيكى تاكا وسوانا فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تألق فريق هاي دام خلال فقرته الغنائية بحفل الفرق الغنائية في مهرجان العلمين الجديدة، وذلك في المسرح الروماني في مدينة العلمين الجديدة، حيث قدم أغنيات الليلة بليل وسوانا وتيكي تاكا وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور.

هاي دام فرقة نوبية مصرية انطلقت رحلتها من الإسكندرية منذ 12 سنة، وتعيد إحياء أغاني التراث النوبي والفلكلور الأفريقي بشكل موسيقي عصري برؤية شبابية، ومن أشهر أغانيها "رانجو" و"يا حلو" و"كورة".

وسبق فقرة هاي دام صعود فريق حافظ وبستان وهي فرقة ثنائية تضم المطربة بستان مجدي وزوجها أحمد حافظ عازف الباص جيتار في فرقة مسار إجباري، بدأت مشوارها منذ أربع سنوات، وتقدم أغاني أصلية أكوستيك متسمة بالهدوء والطابع السكندري، أشهرها "مشوار" و"في أي مكان" و"بكلمة".

ويأتي هذا الحفل في إطار سعي الشركة المتحدة لتسليط الضوء على التجارب الموسيقية الشبابية الجديدة من خلال مهرجان العلمين الجديدة عبر توفير مساحة جماهيرية وتسويقية كبيرة، كما تقدم لجمهور المهرجان وجبة موسيقية متعددة المذاقات.